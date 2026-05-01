Gignac

Atelier Art floral

Salle des Assciations de Gignac Gignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez retrouver Anne-Marie Guerriat pour un atelier art floral et faire une composition géométrique et épurée.

Vous aurez besoin d’ un cache pot assez haut, type cache pot pour orchidée

Venez retrouver Anne-Marie Guerriat pour un atelier art floral et faire une composition géométrique et épurée.

Vous aurez besoin d’ un cache pot assez haut, type cache pot pour orchidée. Il mesure 15 cm de haut sur 13 de diamètre. N’importe quelle couleur. En principe nous travaillerons en vert et blanc.

Les outils nécessaires ciseaux, petit sécateur bien aiguisé (pour éviter d’écraser la tige en la coupant et ce faisant, empêcher la fleur de s’hydrater comme il faut), un couteau…

Inscriptions avant dimanche 17 mai

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Salle des Assciations de Gignac Gignac 46600 Lot Occitanie +33 7 87 40 88 64

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English :

Come and join Anne-Marie Guerriat for a floral art workshop and make a geometric and refined composition.

You will need a fairly tall pot cover, such as an orchid pot cover

L’événement Atelier Art floral Gignac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Dordogne