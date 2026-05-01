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MALLE AUX HISTOIRES Gignac

MALLE AUX HISTOIRES Gignac

MALLE AUX HISTOIRES Gignac mercredi 27 mai 2026.

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Gignac

MALLE AUX HISTOIRES

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Malles aux histoires pour les enfants ayant entre 3 et 6 ans… Des histoires pour les plus petits, pour le plaisir de tous.
Malles aux histoires pour les enfants ayant entre 3 et 6 ans… Des histoires pour les plus petits, pour le plaisir de tous.   .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 

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English : MALLE AUX HISTOIRES

Story trunks for children between 3 and 6 years old… Stories for the little ones, for the pleasure of all.

L’événement MALLE AUX HISTOIRES Gignac a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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