MALLE AUX HISTOIRES Gignac
MALLE AUX HISTOIRES Gignac mercredi 27 mai 2026.
Gignac
MALLE AUX HISTOIRES
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Malles aux histoires pour les enfants ayant entre 3 et 6 ans… Des histoires pour les plus petits, pour le plaisir de tous.
Malles aux histoires pour les enfants ayant entre 3 et 6 ans… Des histoires pour les plus petits, pour le plaisir de tous. .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MALLE AUX HISTOIRES
Story trunks for children between 3 and 6 years old… Stories for the little ones, for the pleasure of all.
L’événement MALLE AUX HISTOIRES Gignac a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Gignac (Hérault)
- INITIATION AUX CHANTS D’OISEAUX DES CAMPAGNES Gignac 6 mai 2026
- LES PETITES OREILLES Gignac 9 mai 2026
- LES PETITES OREILLES HISTOIRES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS Gignac 9 mai 2026
- CONCERT LE SAXOPHONE DANS TOUS CES ECLATS Gignac 10 mai 2026
- GRANDS PETONS Gignac 13 mai 2026