Gignac

MALLE AUX HISTOIRES

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Malles aux histoires pour les enfants ayant entre 3 et 6 ans… Des histoires pour les plus petits, pour le plaisir de tous.

Malles aux histoires pour les enfants ayant entre 3 et 6 ans… Des histoires pour les plus petits, pour le plaisir de tous. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

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English : MALLE AUX HISTOIRES

Story trunks for children between 3 and 6 years old… Stories for the little ones, for the pleasure of all.

L’événement MALLE AUX HISTOIRES Gignac a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT