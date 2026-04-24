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LE PRINTEMPS EN FOLIE Gignac

LE PRINTEMPS EN FOLIE Gignac

LE PRINTEMPS EN FOLIE Gignac vendredi 29 mai 2026.

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Gignac

LE PRINTEMPS EN FOLIE

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Ateliers, animations, spectacles
de chant danse par les enfants,
ambiance musicale…
Ateliers, animations, spectacles
de chant danse par les enfants,
ambiance musicale…
A partir de 19h repas tirés du sac
foodtruck et buvette sur place
Evénement festif et convivial qui remplace l’événement Vive les vacances
pour clôturer l’année scolaire avec les
membres de la communauté éducative:
écoles, alaé, mescladis et leurs partenaires (parents d’élèves, médiathèque,
associations, Hérault Sport…)   .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 78 09 38 84 

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English :

Workshops, events, performances
singing/dancing performances by children,
musical atmosphere…

L’événement LE PRINTEMPS EN FOLIE Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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