Gignac

LE PRINTEMPS EN FOLIE

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Ateliers, animations, spectacles

de chant danse par les enfants,

ambiance musicale…

Ateliers, animations, spectacles

de chant danse par les enfants,

ambiance musicale…

A partir de 19h repas tirés du sac

foodtruck et buvette sur place

Evénement festif et convivial qui remplace l’événement Vive les vacances

pour clôturer l’année scolaire avec les

membres de la communauté éducative:

écoles, alaé, mescladis et leurs partenaires (parents d’élèves, médiathèque,

associations, Hérault Sport…) .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 78 09 38 84

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English :

Workshops, events, performances

singing/dancing performances by children,

musical atmosphere…

L’événement LE PRINTEMPS EN FOLIE Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT