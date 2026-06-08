Gignac

BATTLE DE MIX

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Quatre jeunes DJ du territoire s’affrontent devant

un jury expérimenté au milieu du public.

Quatre jeunes DJ du territoire s’affrontent devant

un jury expérimenté au milieu du public.

L’enjeu ? La possibilité de mixer lors d’une soirée

co-organisée par la CCVH et le Sonambule. Avant

le début de la battle, le public est invité à voir

les réalisations artistiques produites pendant

le festival (court-métrage, livre numérique et

planches de BD). .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four young local DJs compete in front of an experienced

an experienced jury in the middle of the audience.

L’événement BATTLE DE MIX Gignac a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT