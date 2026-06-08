BATTLE DE MIX Gignac
BATTLE DE MIX Gignac samedi 4 juillet 2026.
Gignac
BATTLE DE MIX
2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Quatre jeunes DJ du territoire s’affrontent devant
un jury expérimenté au milieu du public.
Quatre jeunes DJ du territoire s’affrontent devant
un jury expérimenté au milieu du public.
L’enjeu ? La possibilité de mixer lors d’une soirée
co-organisée par la CCVH et le Sonambule. Avant
le début de la battle, le public est invité à voir
les réalisations artistiques produites pendant
le festival (court-métrage, livre numérique et
planches de BD). .
2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie
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English :
Four young local DJs compete in front of an experienced
an experienced jury in the middle of the audience.
L’événement BATTLE DE MIX Gignac a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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