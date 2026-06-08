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BATTLE DE MIX Gignac

BATTLE DE MIX Gignac

BATTLE DE MIX Gignac samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 2 Avenue du Mas Salat

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Gignac

BATTLE DE MIX

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Quatre jeunes DJ du territoire s’affrontent devant
un jury expérimenté au milieu du public.
Quatre jeunes DJ du territoire s’affrontent devant
un jury expérimenté au milieu du public.
L’enjeu ? La possibilité de mixer lors d’une soirée
co-organisée par la CCVH et le Sonambule. Avant
le début de la battle, le public est invité à voir
les réalisations artistiques produites pendant
le festival (court-métrage, livre numérique et
planches de BD).   .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie  

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English :

Four young local DJs compete in front of an experienced
an experienced jury in the middle of the audience.

L’événement BATTLE DE MIX Gignac a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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