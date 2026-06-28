LES SOIRÉES TABLE-À-VIN Gignac
LES SOIRÉES TABLE-À-VIN Gignac vendredi 3 juillet 2026.
Gignac
LES SOIRÉES TABLE-À-VIN
Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29
De début Juillet à fin Août, venez profiter les vendredi et samedi de notre Table-à-Vin !
De début Juillet à fin Août, venez profiter les vendredi et samedi de notre Table-à-Vin !
Prenez place sur notre terasse ou dans le jardin où nous vous concoctons des plats issus d’une cuisine maison et de saison.
Un menu unique changeant à chaque service en fonction du marché vous y sera proposé.
Entre amis, en famille ou à deux, nous vous invitons à une délicieuse soirée où les assiettes pourrons rencontrer les vins du domaine et de notre belle carte des vins mettant à l’honneur les vignerons que nous aimons.
Quelques entrées…
Carpacio de courgette, poudre d’olives noir, noisette et pesto de basilic
Aubergines au citron confit, et brousse de brebis, basilic
Tomates cerices confites, crumble au romarin, glace maison à la moutarde
Espuma de fromage de chèvre, anchois de colioure, concombre, pignons
Courgette confite, salade de tomates cerise, parmesan
Crème de poivron, tentacule de poulpe rotie
…
Plats, servi au plat
Poulet fermier, maïs crémeux et oignon confit
Noix de veau en basse température, jus au thym, risotto de petit épautre
Filet mignon de cochon à la tapénade, frégola sarda
Tagine d’agneaux aux épices
…
Desserts
Pêche des vignes pochée au sirop de verveine, financier amande
La crème brulée d’Isabelle
Tarte au chocolat, sésame et baies de timut
Abricots pochés au romarin et crumble croustillant
…
Menu entrée, plat, dessert 35€
Menu enfant 15€ .
Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 13 14 24 23 info@domainedepelican.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES SOIRÉES TABLE-À-VIN
From early July through late August, come enjoy our Table-Vin on Fridays and Saturdays!
L’événement LES SOIRÉES TABLE-À-VIN Gignac a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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