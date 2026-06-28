LES SOIRÉES TABLE-À-VIN Gignac

Gignac

LES SOIRÉES TABLE-À-VIN

Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29

De début Juillet à fin Août, venez profiter les vendredi et samedi de notre Table-à-Vin !

De début Juillet à fin Août, venez profiter les vendredi et samedi de notre Table-à-Vin !

Prenez place sur notre terasse ou dans le jardin où nous vous concoctons des plats issus d’une cuisine maison et de saison.

Un menu unique changeant à chaque service en fonction du marché vous y sera proposé.

Entre amis, en famille ou à deux, nous vous invitons à une délicieuse soirée où les assiettes pourrons rencontrer les vins du domaine et de notre belle carte des vins mettant à l’honneur les vignerons que nous aimons.

Quelques entrées…

Carpacio de courgette, poudre d’olives noir, noisette et pesto de basilic

Aubergines au citron confit, et brousse de brebis, basilic

Tomates cerices confites, crumble au romarin, glace maison à la moutarde

Espuma de fromage de chèvre, anchois de colioure, concombre, pignons

Courgette confite, salade de tomates cerise, parmesan

Crème de poivron, tentacule de poulpe rotie

…

Plats, servi au plat

Poulet fermier, maïs crémeux et oignon confit

Noix de veau en basse température, jus au thym, risotto de petit épautre

Filet mignon de cochon à la tapénade, frégola sarda

Tagine d’agneaux aux épices

…

Desserts

Pêche des vignes pochée au sirop de verveine, financier amande

La crème brulée d’Isabelle

Tarte au chocolat, sésame et baies de timut

Abricots pochés au romarin et crumble croustillant

…

Menu entrée, plat, dessert 35€

Menu enfant 15€ .

Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 13 14 24 23 info@domainedepelican.fr

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English : LES SOIRÉES TABLE-À-VIN

From early July through late August, come enjoy our Table-Vin on Fridays and Saturdays!

L’événement LES SOIRÉES TABLE-À-VIN Gignac a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT