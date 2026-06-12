SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac samedi 4 juillet 2026.

Gignac

SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée de clôture Dj Contest avec Miss Airie & les jeunes talents du territoire

Soirée de clôture Dj Contest avec Miss Airie & les jeunes talents du territoire

Mais aussi atelier doublage cinéma, Dj set, concert, exposition BD, créations numériques. La jeunesse dévoile tous ses talents lors de cette soirée ouverte à toutes et tous ! .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie

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English :

Closing evening: Dj Contest with Miss Airie & local young talent

L’événement SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT