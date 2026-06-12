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SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac

SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac

SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 2 Avenue du Mas Salat

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Gignac

SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée de clôture Dj Contest avec Miss Airie & les jeunes talents du territoire
Soirée de clôture Dj Contest avec Miss Airie & les jeunes talents du territoire

Mais aussi atelier doublage cinéma, Dj set, concert, exposition BD, créations numériques. La jeunesse dévoile tous ses talents lors de cette soirée ouverte à toutes et tous !   .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie  

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English :

Closing evening: Dj Contest with Miss Airie & local young talent

L’événement SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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