SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac
SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac samedi 4 juillet 2026.
Gignac
SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT
2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée de clôture Dj Contest avec Miss Airie & les jeunes talents du territoire
Soirée de clôture Dj Contest avec Miss Airie & les jeunes talents du territoire
Mais aussi atelier doublage cinéma, Dj set, concert, exposition BD, créations numériques. La jeunesse dévoile tous ses talents lors de cette soirée ouverte à toutes et tous ! .
2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie
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English :
Closing evening: Dj Contest with Miss Airie & local young talent
L’événement SOIRÉE DE CLOTURE DU FESTIVAL JEUNESSE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT Gignac a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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