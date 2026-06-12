Gignac

Le moulin à vent tournera

Pech des Eoules Gignac Lot

Tarif : – – 3 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-15 2026-09-20

Visites commentées du moulin et de l'exposition " du grain à la farine sur le Causse de Martel ", mise en place des voiles, rotation du toit, démonstrations de mouture

Tout public 0 à 3 € Plus d'infos 06 08 86 57 00 https://www.gignac-en-quercy.fr

Visites commentées du moulin et de l'exposition " du grain à la farine sur le Causse de Martel ", mise en place des voiles, rotation du toit, démonstrations de mouture

Tout public 0 à 3 € Plus d'infos 06 08 86 57 00 https://www.gignac-en-quercy.fr

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Pech des Eoules Gignac 46600 Lot Occitanie +33 6 08 86 57 00

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English :

Guided tours of the mill and exhibition " from grain to flour on the Causse de Martel ", setting up the sails, rotating the roof, milling demonstrations

All ages 0 to 3 ? More info: 06 08 86 57 00 https://www.gignac-en-quercy.fr

L’événement Le moulin à vent tournera Gignac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne