Le moulin à vent tournera Gignac
Le moulin à vent tournera Gignac dimanche 5 juillet 2026.
Gignac
Le moulin à vent tournera
Pech des Eoules Gignac Lot
Tarif : – – 3 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-15 2026-09-20
Visites commentées du moulin et de l'exposition " du grain à la farine sur le Causse de Martel ", mise en place des voiles, rotation du toit, démonstrations de mouture
Tout public 0 à 3 € Plus d'infos 06 08 86 57 00 https://www.gignac-en-quercy.fr
Visites commentées du moulin et de l'exposition " du grain à la farine sur le Causse de Martel ", mise en place des voiles, rotation du toit, démonstrations de mouture
Tout public 0 à 3 € Plus d'infos 06 08 86 57 00 https://www.gignac-en-quercy.fr
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Pech des Eoules Gignac 46600 Lot Occitanie +33 6 08 86 57 00
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English :
Guided tours of the mill and exhibition " from grain to flour on the Causse de Martel ", setting up the sails, rotating the roof, milling demonstrations
All ages 0 to 3 ? More info: 06 08 86 57 00 https://www.gignac-en-quercy.fr
L’événement Le moulin à vent tournera Gignac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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