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Apéro village Mietesheim

Apéro village Mietesheim

Apéro village Mietesheim vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 3 rue de l'Étang

Ville : 67580 Mietesheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Mietesheim

Apéro village

3 rue de l’Étang Mietesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07

À l’occasion du marché mensuel, venez trinquer avec les voisins dans une ambiance festive et décontractée !
Cet été, l’Oasis Multikulti accueille les Apéros Villages de la commune de Mietesheim. À l’occasion du marché mensuel, venez trinquer avec les voisins dans une ambiance festive et décontractée ! 0  .

3 rue de l’Étang Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est   contact@oasismultikulti.org

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English :

Come and toast with your neighbors at the monthly market, in a relaxed, festive atmosphere!

L’événement Apéro village Mietesheim a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte