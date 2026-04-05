Mietesheim

Apéro village

3 rue de l’Étang Mietesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

À l’occasion du marché mensuel, venez trinquer avec les voisins dans une ambiance festive et décontractée !

Cet été, l’Oasis Multikulti accueille les Apéros Villages de la commune de Mietesheim. À l’occasion du marché mensuel, venez trinquer avec les voisins dans une ambiance festive et décontractée ! 0 .

3 rue de l’Étang Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est contact@oasismultikulti.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and toast with your neighbors at the monthly market, in a relaxed, festive atmosphere!

L’événement Apéro village Mietesheim a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte