Mietesheim

Cercle de parole d’hommes

3 rue de l’Étang Mietesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11 19:30:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Venez exprimer au contact d’autres hommes à la fois votre sensibilité, votre puissance, vos doutes, vos joies et vos souffrances dans votre vie d’homme.

Et si on se préoccupait un peu plus de la parole des hommes ? Un cercle d’hommes est un lieu où chacun peut exprimer librement ce qu’il vit. Un endroit de fraternité, un endroit VRAI pour se dire dans ses propres mots. Pour exprimer au contact d’autres hommes à la fois votre sensibilité, votre puissance, vos doutes, vos joies et vos souffrances dans votre vie d’homme. Pour contribuer à la construction d’une société plus juste en étant plus juste avec soi-même.

Atelier proposé par Christian BUCHERT, thérapeute bien-être depuis plus de 10 ans. 0 .

3 rue de l’Étang Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est ateliers@oasismultikulti.org

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English :

Come and express your sensitivity, your power, your doubts, your joys and your sufferings in your life as a man, in contact with other men.

L’événement Cercle de parole d’hommes Mietesheim a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte