Informations pratiques

Muespach-le-Haut

Apéro villageois à Muespach-le Haut

rue du Stade Muespach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Un moment de convivialité autour d’un barbecue et d’un apéro, ouvert à tous habitants, amis, familles …

La commune de Muespach-le-Haut vous donne rendez-vous pour son 3ème Apéro Villageois.

Venez nous retrouver autour d’un verre, échanger, rire et profiter d’une belle ambiance de village.

Barbecue, (merguez, saucisses blanches/paysannes) viennoises et boissons en vente sur place.

On vous attend nombreux pour ce moment convivial et festif 0 .

rue du Stade Muespach-le-Haut 68640 Haut-Rhin Grand Est mairie.muespach-le-haut@wanadoo.fr

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English :

A moment of conviviality around a barbecue and an aperitif, open to all: residents, friends, families…

L’événement Apéro villageois à Muespach-le Haut Muespach-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme du Sundgau