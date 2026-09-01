Apéro villageois à Muespach-le Haut Muespach-le-Haut
vendredi 11 septembre 2026 · Muespach-le-Haut
Informations pratiques
Muespach-le-Haut
Apéro villageois à Muespach-le Haut
rue du Stade Muespach-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Un moment de convivialité autour d’un barbecue et d’un apéro, ouvert à tous habitants, amis, familles …
La commune de Muespach-le-Haut vous donne rendez-vous pour son 3ème Apéro Villageois.
Venez nous retrouver autour d’un verre, échanger, rire et profiter d’une belle ambiance de village.
Barbecue, (merguez, saucisses blanches/paysannes) viennoises et boissons en vente sur place.
On vous attend nombreux pour ce moment convivial et festif 0 .
rue du Stade Muespach-le-Haut 68640 Haut-Rhin Grand Est mairie.muespach-le-haut@wanadoo.fr
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English :
A moment of conviviality around a barbecue and an aperitif, open to all: residents, friends, families…
L’événement Apéro villageois à Muespach-le Haut Muespach-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme du Sundgau