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APERO VINYLES Dj FRED SOUND Plessé

APERO VINYLES Dj FRED SOUND Plessé jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Guinguette de buhel, étang de buhel

Ville : 44630 Plessé

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : 1 1

Plessé

APERO VINYLES Dj FRED SOUND

Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

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Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 46 66 95  guinguettedebuhel@gmail.com

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English :

L’événement APERO VINYLES Dj FRED SOUND Plessé a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44

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