Plessé

Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel

Guinguette de l’étang de Buhel Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

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Guinguette de l’étang de Buhel Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 70 21 64

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English :

L’événement Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel Plessé a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44