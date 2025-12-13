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Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel Plessé

Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel Plessé vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Guinguette de l'étang de Buhel

Ville : 44630 Plessé

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 10 10 35

Plessé

Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel

Guinguette de l’étang de Buhel Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

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Guinguette de l’étang de Buhel Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 70 21 64 

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English :

L’événement Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel Plessé a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44

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