Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel Plessé
Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel Plessé vendredi 12 juin 2026.
Plessé
Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel
Guinguette de l’étang de Buhel Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
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Guinguette de l’étang de Buhel Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 70 21 64
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L’événement Ateliers Qi Gong et Céramique à l’étang de Buhel Plessé a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
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