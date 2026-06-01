Plessé

SOIREE KARAOKE à La guinguette de Buhel

Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 46 66 95

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English :

L’événement SOIREE KARAOKE à La guinguette de Buhel Plessé a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44