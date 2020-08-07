Apéro-visite à la Maison des Jahardières, Domaine des Jahardières, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Apéro-visite à la Maison des Jahardières Vendredi 7 août, 18h30 Domaine des Jahardières Loire-Atlantique

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T18:30:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T18:30:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00

Cet été, les visites guidées se mettent à l’heure de l’apéro !

En famille ou entre amis, profitez d’une soirée originale pour découvrir Saint-Aignan de Grand Lieu autrement.

La maison des Jahardières

Partez à la découverte de cette belle demeure et de son parc. Une balade pour en apprendre plus sur l’histoire du lieu, son architecture et les personnages qui l’ont occupé. La visite se terminera par un moment convivial autour d’un verre, pour prolonger la découverte en toute simplicité.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Vendredi 7 août / 18h30-20h

• Maison des Jahardières, Saint-Aignan de Grand Lieu

• Sur inscription au 07 64 47 76 59 ou en ligne

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Cet été, les visites guidées se mettent à l’heure de l’apéro ! Profitez d’une soirée originale pour découvrir Saint-Aignan de Grand Lieu autrement

Domaine des Jahardières