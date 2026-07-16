Fête de rentrée à St-Aignan de Grand Lieu, Saint Aignan Grand Lieu, Saint-Aignan-Grandlieu
samedi 29 août 2026 · Saint Aignan Grand Lieu · Saint-Aignan-Grandlieu
Informations pratiques
Fête de rentrée à St-Aignan de Grand Lieu Samedi 29 août, 19h00 Saint Aignan Grand Lieu Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00
Préparez-vous à une soirée festive et haute en couleurs pour la Fête de rentrée !
Avant de retourner au travail ou à l’école, quoi de mieux de se retrouver pour raconter les vacances et passer une soirée de fête, entre rires, musique et danse ?
Au programme de cette nouvelle édition : Les rythmes latinos enflammés de Runo La Camioneta avec initiation salsa et cumbia, la déambulation lumineuse et déjantée de la fanfare Chik and Chok qui accompagnera le public jusqu’au feu d’artifice, sans oublier le spectacle familial et interactif de Lazari mêlant clown, magie, jonglage et équilibre…
Une soirée conviviale, surprenante et festive à vivre en famille ou entre amis !
INFOS PRATIQUES
• Samedi 29 août 2026 / À partir de 19h / Place Millénia
• Tout public / Gratuit
• Buvette et restauration sur place
Saint Aignan Grand Lieu Place Millénia, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/fete-de-rentree-5016.html?cHash=83ba15cbc69934a64e13ec7b815f8425 »}]
Concerts, feu d’artifice, spectacles, animations… Une soirée conviviale, surprenante et festive à vivre en famille ou entre amis !
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