Morsbronn-les-Bains

Apéro Zit

15 rue de Froeschwiller Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 16:30:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16 2026-10-21

Découverte de la région touristique de l’Alsace Verte, des manifestations et animations du territoire, rencontre avec des producteurs locaux. Moment de partage et de convivialité.

Découverte de la région touristique de l’Alsace Verte, des manifestations et animations du territoire, rencontre avec des producteurs locaux. Moment de partage et de convivialité. 0 .

15 rue de Froeschwiller Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 71 45 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Discovery of the tourist region of Alsace Verte, events and animations of the territory, meeting with local producers. A moment of sharing and conviviality.

L’événement Apéro Zit Morsbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte