Courses de Morsbronn

Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Courses pédestres populaires un parcours de 5km et un deuxième de 10km ainsi que des courses pour les jeunes.

Courses pédestres populaires un parcours de 5km et un deuxième de 10km ainsi que des courses pour les jeunes. Épreuves ouvertes à toutes et à tous licencié(e)s et non licencié(e)s avec certificat médical de moins de 1 an. Restauration sur place (grillades, tartes flambées). .

Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 26 94 55 anne.ohmorsbronn@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Popular walking races: a 5km and a second 10km course as well as races for young people.

L’événement Courses de Morsbronn Morsbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte