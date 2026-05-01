Morsbronn-les-Bains

D’Sauer Bieber Fescht

Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez célébrer cette première édition de cette fête qui se veut déjà incontournable !

Venez célébrer la première édition de cette nouvelle fête qui se veut déjà incontournable ! 0 .

Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 50 22 19 secretaire.dsauerbieber@gmail.com

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English :

Come and celebrate this first edition of what is already a not-to-be-missed festival!

L’événement D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte