D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains
D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains samedi 9 mai 2026.
Morsbronn-les-Bains
D’Sauer Bieber Fescht
Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez célébrer cette première édition de cette fête qui se veut déjà incontournable !
Venez célébrer la première édition de cette nouvelle fête qui se veut déjà incontournable ! 0 .
Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 50 22 19 secretaire.dsauerbieber@gmail.com
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English :
Come and celebrate this first edition of what is already a not-to-be-missed festival!
L’événement D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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