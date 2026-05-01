Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains

D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains

D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains samedi 9 mai 2026.

Adresse : Route de Haguenau

Ville : 67360 Morsbronn-les-Bains

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Morsbronn-les-Bains

D’Sauer Bieber Fescht

Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Venez célébrer cette première édition de cette fête qui se veut déjà incontournable !
Venez célébrer la première édition de cette nouvelle fête qui se veut déjà incontournable ! 0  .

Route de Haguenau Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 50 22 19  secretaire.dsauerbieber@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate this first edition of what is already a not-to-be-missed festival!

L’événement D’Sauer Bieber Fescht Morsbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

À voir aussi à Morsbronn-les-Bains (Bas-Rhin)