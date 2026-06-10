Apéro’Châteaux Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes
Apéro’Châteaux Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes jeudi 13 août 2026.
Saint-Laurent-des-Combes
Apéro’Châteaux Château La Croizille
Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Pour le 3ème été consécutif, 5 châteaux du vignoble de Saint-Emilion se regroupent pour créer des rendez-vous festifs et conviviaux au coeur des propriétés.
Une entrée à 20€ comprenant un concert, 3 dégustations des vins du château hôte et des châteaux partenaires, une planche de tapas.
Le Château La Croizille clôturera cette édition avec Karelle. .
Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 55 86 contact@chateaulacroizille.com
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L’événement Apéro’Châteaux Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Emilion