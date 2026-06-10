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Apéro’Châteaux Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes

Apéro’Châteaux Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes

Apéro’Châteaux Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes jeudi 13 août 2026.

Adresse : Château La Croizille

Ville : 33330 Saint-Laurent-des-Combes

Département : Gironde

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-des-Combes

Apéro’Châteaux Château La Croizille

Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Pour le 3ème été consécutif, 5 châteaux du vignoble de Saint-Emilion se regroupent pour créer des rendez-vous festifs et conviviaux au coeur des propriétés.

Une entrée à 20€ comprenant un concert, 3 dégustations des vins du château hôte et des châteaux partenaires, une planche de tapas.

Le Château La Croizille clôturera cette édition avec Karelle.   .

Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 55 86  contact@chateaulacroizille.com

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English : Apéro’Châteaux Château La Croizille

L’événement Apéro’Châteaux Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Emilion

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