Soirée Blanche à la guinguette des Châeaux La Croizille et Tour Baladoz Saint-Laurent-des-Combes vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Laurent-des-Combes

Soirée Blanche à la guinguette des Châeaux La Croizille et Tour Baladoz

Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée Blanche — Guinguette des Châteaux La Croizille & Tour Baladoz

Rendez-vous le vendredi 17 juillet pour la traditionnelle Soirée Blanche, qui célèbre cette année les 30 ans du Château La Croizille ! Une parenthèse hors du temps, au cœur des vignes, bercée par la douceur des soirées d’été.

Au programme concert acoustique live de Benamor, entre héritage du rock et énergie d’aujourd’hui ; une carte de vins d’exception (Bordeaux Blanc et Rosé, Saint-Émilion Grand Cru, Margaux, Champagne, Provence…) ; des tapas et produits locaux signés Vache’Ment Vin, Un Dimanche En Cuisine et Domaine Terra. Le tout dans un cadre magique, face au coucher du soleil.

Dress code une touche de blanc ! Sortez vos plus belles tenues claires pour illuminer la Guinguette.

Venez célébrer l’été entre amis, en couple ou en famille ! .

Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 55 86 contact@chateaulacroizille.com

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English : Soirée Blanche à la guinguette des Châeaux La Croizille et Tour Baladoz

L’événement Soirée Blanche à la guinguette des Châeaux La Croizille et Tour Baladoz Saint-Laurent-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Saint-Emilion