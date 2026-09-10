Apéro’Crochet, je m’initie, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Apéro’Crochet, je m’initie Mardi 15 septembre, 18h30 Le 20 mille Loire-Atlantique

15 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:30:00+02:00

Au programme de cette soirée :

L’apéro Crochet, je m’initie au crochet est un moment 100 % crochet, convivial et détendu, d’une durée de 1h, ouvert à toutes les personnes qui souhaitent tester la pratique du crochet.

Venez partager un moment convivial autour du crochet chez Ô P’tits Coins !

Elodie de OmeBonheurs vous guide, répond à vos questions, vous initie au matériel et aux mailles de base : mailles en l’air et serrées.

Un temps d’échange et de partage,

Un temps d’apprentissage de nouvelles mailles,

Un moment chaleureux pour crocheter ensemble.

Si vous avez votre matériel, il est préférable de venir avec.

Vous aurez la possibilité de tester du matériel sur place ou d’acheter un kit sur place à 14€.

Une boisson et des grignotis sont inclus dans la réservation.

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/apero-crochet-je-m-initie/date:2026-09-15 »}]

Envie de tester le crochet avant de vous engager dans le cycle à l’année ?