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Mixt aux Rendez vous de l’Erdre, Scène Écrin de verdure, NANTES

samedi 29 août 2026 · Scène Écrin de verdure · NANTES

Mixt aux Rendez vous de l’Erdre, Scène Écrin de verdure, NANTES

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Scène Écrin de verdure
Adresse
Île de Versailles, NANTES
Ville
44000 NANTES
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre et gratuit

Mixt aux Rendez vous de l’Erdre Samedi 29 août, 12h30 Scène Écrin de verdure Loire-Atlantique

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T12:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T12:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:00:00+02:00

Mixt poursuit son dialogue avec le festival Les Rendez-vous de l’Erdre en prolongeant son exploration des liens intimes que peuvent tisser le texte et la musique.

Dans le décor paisible de l’île de Versailles, quatre propositions réunissent poètes, musicien·nes, comédien·nes et auteur·ices autour d’un même désir : faire vibrer la langue au contact des sons. Voix parlées, chantées ou murmurées, écritures intimes ou engagées, improvisations et compositions se croisent pour dessiner un espace d’écoute sensible. Un moment suspendu, entre littérature et musique.

En coréalisation avec L’Association culturelle de l’été – Les Rendez-vous de l’Erdre

Scène Écrin de verdure Île de Versailles, NANTES NANTES 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/mixt-aux-rendez-vous-de-lerdre-29082026-1030 »}]
Mixt aux Rendez vous de l’Erdre / Concerts gratuits / Musique / Spectacle vivant / Mixt Nantes

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