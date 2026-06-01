Summer Camp Bask’Event – Août, Gymnase La Similienne, Nantes

Summer Camp Bask’Event – Août Lundi 17 août, 09h30 Gymnase La Similienne Loire-Atlantique

250 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T09:30:00+02:00 – 2026-08-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-17T09:30:00+02:00 – 2026-08-17T16:30:00+02:00

Cet été, Bask’event t’invite à vivre une semaine 100 % basket, progression et plaisir du jeu !

> Du 17 au 21 août 2026 de 9h30 à 16h30

> Ouvert aux U13 à U21 – mixte – tous niveaux

Que tu sois débutant ou joueur confirmé, ce camp est conçu pour te faire progresser dans un cadre dynamique et bienveillant.

Au programme :

– Travail des fondamentaux individuels (dribble, tir, passes…)

– Développement athlétique

– Lecture du jeu et prise de décision

– Compréhension du jeu collectif

Les journées se déroulent de 9h30 à 16h30, avec des séances variées tout au long de la journée. (Repas à prévoir par les participants)

Encadré par des coachs diplômés et expérimentés, le camp propose une approche pédagogique moderne, axée sur l’apprentissage, la progression et la confiance en soi.

Des intervenants spécialisés viendront également enrichir l’expérience : nutritionniste, coachs experts… pour t’apporter une vision complète du sportif d’aujourd’hui.

Le tout dans une ambiance conviviale, motivante et passionnée

Une semaine intense, enrichissante et inoubliable !

Gymnase La Similienne 26B Rue des Hauts Pavés, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/summer-camp-aout-2026 »}]

Une semaine 100 % basket basket été2026