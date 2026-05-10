Concert KarineK – La Chanson Française reprise avec Classe Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-17 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public

Connaissez vous Karine ? KarineK de son nom de scène ?Si oui je dirai que c’est chouette ! ..si non , et bien laissez moi vous la présenter ?????????C’est tout simplement à travers la belle chanson française, quelque peu revisitée, que KarineK , la nantaise, vous fera vibrer, et c’est au son de sa voix chaude et envoûtante qu’elle vous fera l’aimer.????? Elle reprend la chanson française tout simplement avec classe.Son interprétation et la sincérité de ses mots vous emmèneront loin.. Le temps d’une soirée vous serez conquis par cette artiste amoureuse des émotions. Pour découvrir son nivers c’est par ici ????karineartiste.comDe PIAF à ZAZ et de BREL à BRUEL en passant par AZNAVOUR, NOUGARO, MAURANE, SANSON, SANTA, ARMANET, F.GALL, GOLDMAN, RITA MITSOUKO ,SARDOU, ZAHO DE SAGAZAN Et bien d’autres encore…. Venez nombreux passer un bel après-midi en chansons, c’est gratuit et un goûter vous sera offert.Entrée 22 rue Émile Péhant – Salle polyvalente

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000

02-40-41-65-00. – 02-40-41-65-19



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