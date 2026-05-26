Apéro’Jeux Salle omnisports Plouider

Plouider

Apéro’Jeux

Salle omnisports Rue de la chapelle Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’association Parta’Jeux organise son premier événement ouvert à tous pour se retrouver autour des jeux.

Venez jouer à Plouider ! Jeux de société, jeux d’adresse, jeux en bois, vous trouverez le(s) jeu(x) pour s’amuser entre amis ou en famille.

Des challenges seront proposés pour ceux qui souhaitent relever les défis et gagner des petits lots !

Un espace restauration et bar vous proposera des planches apéro, glaces et boissons.

L’événement s’adresse à tous les types de joueurs. .

Salle omnisports Rue de la chapelle Plouider 29260 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Apéro’Jeux Plouider a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne