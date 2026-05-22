Yin Yoga & bains sonores à La Butte La Butte Plouider

Plouider

Yin Yoga & bains sonores à La Butte

La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

À La Butte, ce rituel de yoga doux invite à accueillir la nouvelle lune dans une atmosphère apaisante et introspective. La séance mêle étirements profonds, respiration consciente et bain sonore pour favoriser le relâchement du corps et du mental.

Ce temps se prolonge par un cercle d’échanges, un tirage de cartes oracle et un moment de journaling, pour poser ses intentions en lien avec l’énergie du moment.

Guidée par Émilie Le Bras, cette expérience propose un accompagnement sensible, entre mouvement, écoute intérieure et vibrations sonores. .

La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

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English :

L’événement Yin Yoga & bains sonores à La Butte Plouider a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne