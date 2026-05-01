ApérOpéra, concert lyrique, avec soprano et baryton Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant
ApérOpéra, concert lyrique, avec soprano et baryton Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant vendredi 22 mai 2026.
La Forêt-Fouesnant
ApérOpéra, concert lyrique, avec soprano et baryton
Manoir du Stang Lieu-dit Le Stang La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Humour et bonne humeur seront de mise dans cette soirée-spectacle qui est un rendez-vous attendu par les festivaliers.
Roxane Chalard et Mathieu Dubroca nous offriront une facette originale et joyeuse de l’opéra. Ils donneront vie à des airs et des duos afin de nous faire sourire, voire même rire !
Opéra, opérette, comédie musicale, la palette des artistes sera riche et variée afin de nous distraire et nous enchanter avec des oeuvres de Frantz Lehár, André Messager, Reynaldo Hahn, Oscar Straus, Erik Satie, Edmond Audran, Maurice Yvain, Henri Christiné, Francis Poulenc, Benoît Menut et Aurélien Richard.
Un verre sera offert sur place.
Réservations en ligne .
Manoir du Stang Lieu-dit Le Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne
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English : ApérOpéra, concert lyrique, avec soprano et baryton
L’événement ApérOpéra, concert lyrique, avec soprano et baryton La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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