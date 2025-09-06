EBEN Création Douar Nevez (Nouvelle terre) Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

2026-05-23

Des cordes qui subliment les voix, puissantes et délicates, chantent les histoires de notre temps. Après six ans d’existence sur les scènes de musiques traditionnelles, Eben se lance le défi de construire un spectacle ambitieux et actuel « Douar Nevez » (Nouvelle Terre). Cette création est née d’une volonté de partager à tous leur vision d’une culture et d’une langue bretonne, audacieuse, créative et vivante. Le sextet formé des chanteuses Sterenn Diridollou, Marine Lavigne et Sterenn Le Guillou, du guitariste Antoine Lahay, du contrebassiste Julien Stévenin et du violoniste alto Jonathan Dour, a su conquérir le cœur des amateurs de musique bretonne, en Bretagne et en Europe. Après un premier album dédié aux musiques à danser, Eben explore différents rythmes traditionnels et folk au service de textes originaux et contemporains. Leur écriture s’articule autour de la notion d’émancipation et de l’affirmation de ses identités. Les chants dialoguent entre eux, tissent des liens entre passé et présent. L’art ancestral du chant breton s’entremêle à l’énergie créatrice du sextet, invitant le public à danser sur l’aire nouvelle, à célébrer une nouvelle ère. .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne

