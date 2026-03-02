Apéros au château Saint-Brisson-sur-Loire

Apéros au château

9 rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

C’est LE rendez-vous convivial et festif ! Venez au château de Saint Brisson pour prendre l’apéro entre amis ou en famille. Produits du terroir, cave à vins, planches à partager…. On a tout prévu pour que vous n’ayez rien à faire que profiter ! Musique, gourmandise et bonne ambiance garanties.

Tous les samedis soirs, de juillet à fin août, venez savourer un apéritif convivial au Château de Saint-Brisson. Dans un cadre historique et une ambiance chaleureuse, profitez de la présence de food-trucks, la cave du Château proposant une sélection de produits locaux, boissons artisanales et spécialités à partager. Un moment idéal pour se détendre entre amis ou en famille ! RÉSERVATION OBLIGATOIRE 8 .

9 rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29 saint-brisson@tousauchateau.com

English :

It’s THE convivial and festive event of September! Come to the château for an aperitif with friends or family. Local produce, wine cellar, sharing planks…. We’ve got it all covered, so you’ll have nothing to do but enjoy! Music, food and fun guaranteed.

