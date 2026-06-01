Saint-Brisson-sur-Loire

Les Grandes Médiévales

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Remontez le temps avec Les Grandes Médiévales du Château !

Remontez le temps avec Les Grandes Médiévales du Château ! La Mesnie du Lion & de l’Hermine installe son campement et vous plonge dans la vie du XIV? siècle démonstrations d’armes, tir à l’arc, cuisine médiévale, héraldique et vie au camp. Un événement immersif pour toute la famille. 9.5 .

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29

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Step back in time with Les Grandes Médiévales du Château!

L’événement Les Grandes Médiévales Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par ADRT45