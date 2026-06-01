Les Grandes Médiévales Saint-Brisson-sur-Loire
Les Grandes Médiévales Saint-Brisson-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Saint-Brisson-sur-Loire
Les Grandes Médiévales
9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
9.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Remontez le temps avec Les Grandes Médiévales du Château !
Remontez le temps avec Les Grandes Médiévales du Château ! La Mesnie du Lion & de l’Hermine installe son campement et vous plonge dans la vie du XIV? siècle démonstrations d’armes, tir à l’arc, cuisine médiévale, héraldique et vie au camp. Un événement immersif pour toute la famille. 9.5 .
9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29
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L’événement Les Grandes Médiévales Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par ADRT45
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