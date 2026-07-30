Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles Barneville-Carteret Barneville-Carteret

Informations pratiques

Barneville-Carteret

Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles

Barneville-Carteret 9 Boulevard Maritime Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Les apéros-concerts de l’Hôtel des Isles reviennent à Barneville-Carteret pour leur 5e édition. Tous les mardis de juillet et août, de 20h à 22h, profitez d’un concert avec vue mer pendant les marchés nocturnes. Pour l’occasion, l’établissement ouvre exceptionnellement son bar et installe une terrasse éphémère. Les visiteurs peuvent apporter leur repas acheté auprès des foodtrucks du marché. Au total, 8 dates sont prévues dans une ambiance conviviale au cœur de la Côte des Isles. .

Barneville-Carteret 9 Boulevard Maritime Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 04 05 99 amelie.hoteldesisles@gmail.com

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English : Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles

L’événement Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin La Côte des Isles