Barneville-Carteret

La Neire Mâove Excursion à Rozel Bay

Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:00:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01 2026-08-30

Embarquez à bord de la Neire Mâove (la mouette noire en patois normand), gréement goélette à 5 voiles, labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial, pour une expérience unique !

Cap sur Jersey, et plus précisément Rozel Bay, magnifique port de pêche niché dans le Nord-Est de l’île anglo-normande. La marée basse révèle une petite étendue de beau sable blanc avec de minuscules bateaux de pêche échoués sur les rives de l’île. Beaucoup sont attirés par cet endroit heureux pour passer un après-midi tranquille avec des vues sans nuages de la côte française.

Que vous participiez aux manœuvres ou que vous préfériez les observer, cette excursion sera placée sous le signe de la découverte et des échanges autour des traditions maritimes.

12 passagers maximum, passeport obligatoire.

Enfants bienvenus à partir de 6 ans, veillez toutefois à prévoir de quoi les occuper pendant la navigation jeux, coloriages, lectures, etc.

Les animaux ne sont pas admis à bord.

Les excursions à la journée demandent de bonnes conditions physiques. En cas de doute, nous vous conseillons vivement d’aller à la rencontre de l’équipage, à bord de la goélette au port de Carteret pour constater les conditions d’accès au vieux gréement, et ce avant d’effectuer votre réservation.

Le maintien de la prestation est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date. .

Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : La Neire Mâove Excursion à Rozel Bay

L’événement La Neire Mâove Excursion à Rozel Bay Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cotentin