Apéros Klam d’hiver Trio Roblin Evain Badeau

Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Bal Trad

Attirés par leurs univers respectifs, Benoit Roblin, Julien Evain et Thomas Badeau proposent avec une énergie débordante un bal ouvert sur la Vendée et le Berry. L’enracinement de chacun donne de façon naturelle une musique sans collage de style dans laquelle les mélodies collectées ou composées constituent simplement l’axe principal de leur musique. .

Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

L’événement Apéros Klam d’hiver Trio Roblin Evain Badeau Plumergat a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon