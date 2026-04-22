Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret
Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret vendredi 28 août 2026.
Pluneret
Apéros Klam Ordoeuvre
Lanriacq Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ordeouvre est un DJ français renommé, reconnu pour sa maîtrise des platines et son approche innovante du turntablism.
Véritable architecte sonore, il intègre une méthode jazz à son processus de création, mêlant improvisation et technicité pour transformer le scratch en une performance musicale à part entière. .
Lanriacq Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Ordoeuvre
L’événement Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon