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Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret

Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret vendredi 28 août 2026.

Adresse : Lanriacq

Ville : 56400 Pluneret

Département : Morbihan

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pluneret

Apéros Klam Ordoeuvre

Lanriacq Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Ordeouvre est un DJ français renommé, reconnu pour sa maîtrise des platines et son approche innovante du turntablism.
Véritable architecte sonore, il intègre une méthode jazz à son processus de création, mêlant improvisation et technicité pour transformer le scratch en une performance musicale à part entière.   .

Lanriacq Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31 

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English : Apéros Klam Ordoeuvre

L’événement Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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