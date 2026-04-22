Pluneret

Apéros Klam Ordoeuvre

Lanriacq Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Ordeouvre est un DJ français renommé, reconnu pour sa maîtrise des platines et son approche innovante du turntablism.

Véritable architecte sonore, il intègre une méthode jazz à son processus de création, mêlant improvisation et technicité pour transformer le scratch en une performance musicale à part entière. .

Lanriacq Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam Ordoeuvre

L’événement Apéros Klam Ordoeuvre Pluneret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon