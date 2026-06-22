Aureil

Apéros Paysans

Place de l’Église Aureil Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28

Sous les tilleuls de la place de l’église.

Les apéros paysans de l’été sont de retour à Aureil pour la 3ème édition ! Venez passer un moment convivial, entre amis ou en famille et déguster des produits locaux et de qualité. L’association Au P’tit Bouchon d’Aureil sera aux petits soins pour vous permettre de passer un moment de détente dans une ambiance chaleureuse.

Le 3 juillet et le 28 août présence du Book Mobile de Rév’en Page pour une lecture contée pour enfants !

Le 17 juillet concert Duo MJ pour un moment musical folk blues ! .

Place de l’Église Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine auptitbouchon87@gmail.com

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English : Apéros Paysans

L’événement Apéros Paysans Aureil a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole