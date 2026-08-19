Informations pratiques

Crozon

Apéro’Swing

17 Rue d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 18:30:00

fin : 2027-10-22

Date(s) :

2027-04-23 2027-05-28 2027-06-25 2027-07-23 2027-08-27 2027-09-24 2027-10-22

Apéro’Swing

4e vendredi du mois 18 h 30

Le Swing, originaire des années 20, est une danse qui donne le sourire à ceux qui regardent comme à ceux qui bougent et où le

sérieux n’est jamais au rendez-vous.

Lindy-Hop, Charleston, Balboa, Stomp ou claquettes, les Presqu’île Swingers s’encanaillent sur des rythmes de jazz dans une bonne humeur accueillante et communicative. Des groupes locaux comme 4 in a box , Beteljazz ou Daro Swing sont régulièrement de la partie. L’association Presqu’île Swing propose également des cours et de nombreuses soirées swing toute l’année.

Pour ne rien manquer, suivez-les sur les réseaux.

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Tarifs des soirées Gratuit / Consommation de courtoisie .

17 Rue d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Apéro’Swing Crozon a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime