Crozon

Visites décalées Théories de la guidonne

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:15:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Rigoler, Rigoler… Imaginer

Visite décalée et fantasque du musée et du Jardin Insolit(h)e des roches de Bretagne pour comprendre et imaginer l’histoire du sous-sol breton. Suivez la guide dans ses théories loufoques mais pas que, démêlez le vrai du faux au gré des questions et de l’inspiration.

Durée 45 minutes

Pas de réservation, venez 5 minutes avant ! Tarif compris dans l’entrée au musée. .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Visites décalées Théories de la guidonne Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime