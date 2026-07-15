Les rdv compostage de l’été Grand marché d’été de Morgat Crozon
mercredi 29 juillet 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Les rdv compostage de l’été Grand marché d’été de Morgat
Place d’Ys Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Cet été, retrouvez nos agents du service Prévention et gestion des déchets à leur stand de vente de composteurs et de sensibilisation au compostage individuel et au jardinage au naturel sur les marchés du territoire.
Contact compostage@comcom-crozon.bzh
Plus d’infos ?? https://www.comcom-crozon.com/…/collecte…/evenements/ .
Place d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76
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English :
L’événement Les rdv compostage de l’été Grand marché d’été de Morgat Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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