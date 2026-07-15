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AGENDA · Crozon

Les rdv compostage de l’été Grand marché d’été de Morgat Crozon

mercredi 29 juillet 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place d'Ys
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Les rdv compostage de l’été Grand marché d’été de Morgat

Place d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Cet été, retrouvez nos agents du service Prévention et gestion des déchets à leur stand de vente de composteurs et de sensibilisation au compostage individuel et au jardinage au naturel sur les marchés du territoire.

Contact compostage@comcom-crozon.bzh
Plus d’infos ?? https://www.comcom-crozon.com/…/collecte…/evenements/   .

Place d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76 

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English :

L’événement Les rdv compostage de l’été Grand marché d’été de Morgat Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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