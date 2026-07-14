Ateliers Créatifs dessins peintures Crozon
mercredi 15 juillet 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Ateliers Créatifs dessins peintures
27 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Enfants, adultes, un moment de détente pour imaginer, apprendre dans une ambiance conviviale le tout organisé par notre artiste local FROB !
Matériel fourni, tous niveaux sont les bienvenue ! .
27 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 93 51 66
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English :
L’événement Ateliers Créatifs dessins peintures Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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