Fête du thon port de morgat parking ouest Crozon

Fête du thon

port de morgat parking ouest Quai Kador Crozon Finistère

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Repas champêtre et après animation musical

Feu d’artifice

repas: thon grillé à la plancha et sa garniture ,merguez saucisses, frites soupes de poisson crêpes et bar

animation musical chant marin .

+33 6 07 81 24 42

English : Fête du thon

