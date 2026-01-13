Fête du thon port de morgat parking ouest Crozon
Fête du thon port de morgat parking ouest Crozon mardi 14 juillet 2026.
Fête du thon
port de morgat parking ouest Quai Kador Crozon Finistère
Tarif :
Date :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas champêtre et après animation musical
Feu d’artifice
repas: thon grillé à la plancha et sa garniture ,merguez saucisses, frites soupes de poisson crêpes et bar
animation musical chant marin .
port de morgat parking ouest Quai Kador Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 07 81 24 42
English : Fête du thon
