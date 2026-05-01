Tournoi de Basket A fond Crozon ! Complexe sportif de Crozon Crozon

Crozon

Tournoi de Basket A fond Crozon !

Complexe sportif de Crozon Allée du Stade Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

1er tournoi de Basket organisé par le Basket Club de Crozon. Un tournoi convivial porté sur le plaisir du basket plus que sur la compétition. Un tournoi simple et convivial pour nos jeunes U15 et U18 masculins. L’entrée est libre et gratuite. Buvette sur place et restauration assurée par les bénévoles de l’association à fond la caisse de Telgruc. Venez nombreux pour supporter nos jeunes joueurs Crozonnais ! .

Complexe sportif de Crozon Allée du Stade Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 12 66 05 78

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English : Tournoi de Basket A fond Crozon !

L’événement Tournoi de Basket A fond Crozon ! Crozon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime