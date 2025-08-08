Se souvenir des loups Crozon

Se souvenir des loups

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Se souvenir des loups, des castors et des grands hérons qui vivaient là et que nous avons oubliés. Se figurer les collines, les côtes et les forêts aujourd’hui transformées. Faire ressurgir les histoires des hommes et des femmes qui ont vécu ici.

Combattre l’amnésie, considérer que tout est toujours là, sous une forme invisible qui peut réapparaître en faisant appel à un peu de magie.

Se souvenir des loups pour conjurer l’oubli et célébrer le présent !

Inspiré par le concept d’amnésie environnementale, le projet piloté par le collectif l a c a v a l e interroge ce que nous oublions des lieux qui nous entourent et ce qu’ils racontent de nos vies.

Le 29 mai, rendez-vous pour le spectacle objet final du projet mené à Crozon pour le Finistère, créé avec des non-professionnels impliqués tout au long de la saison culturelle. Il mêlera témoignages, jeu, textes et vidéos pour faire résonner le passé, le présent et le futur avec des récits riches et sensibles glanés auprès de scientifiques, d’habitants…

Avec un groupe d’amateurs constitué pour 15 jours de travail tout au long de l’année (infos auprès de l’Améthyste)

Projet mené par le Collectif l a c a v a l e.

Conception Nicolas Drouet. Écriture et

mise en scène crozonnaise Nicolas Drouet, Antoine Dheygere

Scénographie Julie Pareau

Costumes Johanna Rocard

Régie lumière et son Sylvain Crozet

Ce spectacle sera à nouveau présenté à Rennes avec les créations des trois autres départements bretons, du 24 au 26 juin. .

