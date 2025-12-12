Fragments de vies (extra)ordinaires Crozon
Chacune de nos vies est marquée, à un moment, par un événement exceptionnel qui transforme durablement notre rapport aux autres, au monde.
Fragments de vies (extra)ordinaires, emmène les spectateurs dans une déambulation unique, dans les espaces intimes du
fort de Landaoudec, à la découverte de bouts d’histoires vraies, adaptées pour le théâtre, en monologues.
Atelier SPLANN ! 2026
Textes originaux et mise en scène Malik Slimane
Fort de Landaoudec
À partir de 12 ans
1 h 15
10 € Réduit 5 €
Infos et réservations HelloAssocollectif.nouzonket@gmail.com
07 68 66 32 30 .
Fort de landaoudec Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 68 66 32 30
