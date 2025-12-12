Fragments de vies (extra)ordinaires Crozon

Fragments de vies (extra)ordinaires

Fort de landaoudec Crozon Finistère

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

Par N’Ouzon Ket

Chacune de nos vies est marquée, à un moment, par un événement exceptionnel qui transforme durablement notre rapport aux autres, au monde.

Fragments de vies (extra)ordinaires, emmène les spectateurs dans une déambulation unique, dans les espaces intimes du

fort de Landaoudec, à la découverte de bouts d’histoires vraies, adaptées pour le théâtre, en monologues.

Atelier SPLANN ! 2026

Textes originaux et mise en scène Malik Slimane

Fort de Landaoudec

À partir de 12 ans

1 h 15

10 € Réduit 5 €

Infos et réservations HelloAssocollectif.nouzonket@gmail.com

07 68 66 32 30 .

Fort de landaoudec Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 68 66 32 30

