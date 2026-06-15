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Les initiations de l’été avec le Club Kador Place Léon Blum Crozon

Les initiations de l’été avec le Club Kador Place Léon Blum Crozon mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Place Léon Blum

Adresse : Derrière la mairie

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Crozon

Les initiations de l’été avec le Club Kador

Place Léon Blum Derrière la mairie Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Venez apprendre les danses bretonnes avec le Club Kador Danse de Crozon !
Tous les mercredis entre le 15 juillet et le 12 août 2026 au Jardin du Bourg de Crozon (Square Germaine Le Hénaff), derrière la mairie.
Ouvert et accessible à toutes et tous.   .

Place Léon Blum Derrière la mairie Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 86 32 13 30 

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English :

L’événement Les initiations de l’été avec le Club Kador Crozon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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