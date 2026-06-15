Les initiations de l’été avec le Club Kador Place Léon Blum Crozon mercredi 15 juillet 2026.

Crozon

Les initiations de l’été avec le Club Kador

Place Léon Blum Derrière la mairie Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Venez apprendre les danses bretonnes avec le Club Kador Danse de Crozon !

Tous les mercredis entre le 15 juillet et le 12 août 2026 au Jardin du Bourg de Crozon (Square Germaine Le Hénaff), derrière la mairie.

Ouvert et accessible à toutes et tous. .

Place Léon Blum Derrière la mairie Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 86 32 13 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les initiations de l’été avec le Club Kador Crozon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime