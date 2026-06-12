Balade botanique et historique Se souvenir des landes Crozon mercredi 15 juillet 2026.

Crozon

Balade botanique et historique Se souvenir des landes

Parking du Poul Pointe du Guern Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-19

De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.

Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh

Mercredi 15 juillet

Mercredi 19 août

De 10h à 11h30

Rdv parking du Poul pointe du Guern à Crozon

Prévoir une tenue adaptée.

A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .

Parking du Poul Pointe du Guern Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69

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English :

L’événement Balade botanique et historique Se souvenir des landes Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime