Balade botanique et historique Se souvenir des landes Crozon
Balade botanique et historique Se souvenir des landes Crozon mercredi 15 juillet 2026.
Crozon
Balade botanique et historique Se souvenir des landes
Parking du Poul Pointe du Guern Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.
Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh
Mercredi 15 juillet
Mercredi 19 août
De 10h à 11h30
Rdv parking du Poul pointe du Guern à Crozon
Prévoir une tenue adaptée.
A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .
Parking du Poul Pointe du Guern Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69
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English :
L’événement Balade botanique et historique Se souvenir des landes Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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