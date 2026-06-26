Crozon

Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Fabriquer une pile pour allumer une led

De la roche au circuit électrique, explore le pouvoir invisible des métaux du quotidien pour les transformer en générateur d’électricité

15€

1h30

Enfants (7,12 ans)

Sur réservation au 02.98.27.19.73 .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime