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Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon

Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon mercredi 19 août 2026.

Adresse
Lieu-dit Saint-Hernot
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Crozon

Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

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Sur réservation au 02.98.27.19.73   .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73 

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English :

L’événement Atelier minéraux sous tension Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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