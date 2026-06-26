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AGENDA · Crozon

Le Cap de la Chèvre Fédération Française de Randonnée Crozon

mardi 11 août 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Lieu-dit Saint-Hernot
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Le Cap de la Chèvre Fédération Française de Randonnée

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Le Cap de La Chèvre 18 km

Rdv 10h parking maison des minéraux

CROZON SAINT-HERNOT

Contact ULAMIR Presqu’île de Crozon, Maurice PIERRE (06 02 36 79 45). Prévoir pique-nique   .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 02 36 79 45 

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English :

L’événement Le Cap de la Chèvre Fédération Française de Randonnée Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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