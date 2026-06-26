Le Cap de la Chèvre Fédération Française de Randonnée Crozon
mardi 11 août 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Le Cap de la Chèvre Fédération Française de Randonnée
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le Cap de La Chèvre 18 km
Rdv 10h parking maison des minéraux
CROZON SAINT-HERNOT
Contact ULAMIR Presqu’île de Crozon, Maurice PIERRE (06 02 36 79 45). Prévoir pique-nique .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 02 36 79 45
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English :
L’événement Le Cap de la Chèvre Fédération Française de Randonnée Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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