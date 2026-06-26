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Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon

Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
Lieu-dit Saint-Hernot
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif

Crozon

Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 15:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Expérimenter en s’amusant

Les fossiles Comment se forment les fossiles ? Qu’est ce qu’’ils nous apprennent sur la formation des roches et l’évolution des espèces vivantes ? On observe, on manipule, on crée et surtout on comprend.

Durée 1 h 30
Tarifs 8 € / pers.
A partir de 7 ans
Sur réservation   .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73 

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English :

L’événement Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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