Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon
Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon mercredi 29 juillet 2026.
Crozon
Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 15:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Expérimenter en s’amusant
Les fossiles Comment se forment les fossiles ? Qu’est ce qu’’ils nous apprennent sur la formation des roches et l’évolution des espèces vivantes ? On observe, on manipule, on crée et surtout on comprend.
Durée 1 h 30
Tarifs 8 € / pers.
A partir de 7 ans
Sur réservation .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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