Crozon

Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 13:30:00

fin : 2026-07-29 15:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Expérimenter en s’amusant

Les fossiles Comment se forment les fossiles ? Qu’est ce qu’’ils nous apprennent sur la formation des roches et l’évolution des espèces vivantes ? On observe, on manipule, on crée et surtout on comprend.

Durée 1 h 30

Tarifs 8 € / pers.

A partir de 7 ans

Sur réservation .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Maison des Minéraux Atelier du professeur Kaolin Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime