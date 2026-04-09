Hors les murs Festival du BDM H-Burns & The Stranger Quartet L’Améthyste Crozon

Crozon

Hors les murs Festival du BDM H-Burns & The Stranger Quartet

L’Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

France Folk, rock

Hommage à Leonard Cohen

Auteur, compositeur et interprète, H-Burns arpente depuis près de 20 ans les scènes musicales, guitare à la main. C’est sur des musiques folk-rock que sa voix chaude et suave s’est fait connaître, influencée par les monstres sacrés des sixties que sont Bob Dylan et Bruce Springsteen.

Dix ans après la disparition du poète canadien Leonard Cohen, H-Burns lui rend un hommage à la fois personnel et collectif, accompagné de son ami multi-instrumentiste et arrangeur Antoine Pinet et des cordes et des voix du quatuor féminin Stranger Quartet. Leurs voix claires, mélodieuses et pénétrantes se mêlent avec justesse à celle d’H-Burns.

Autour d’une sélection de titres incontournables qui ont fait le succès de Leonard Cohen, ce projet propose un savoureux mélange qui, loin de dénaturer les œuvres originelles, apporte ce qu’il faut de corps, de puissance et de mélancolie aux compositions du poète canadien.

Mardi 28 juillet à l’Améthyste

Billetterie sur notre site et à l’office de tourisme de Crozon uniquement .

L’Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne

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English : Hors les murs Festival du BDM H-Burns & The Stranger Quartet

L’événement Hors les murs Festival du BDM H-Burns & The Stranger Quartet Crozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime