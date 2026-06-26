Atelier Cyanotype Maison des Minéraux Crozon
Atelier Cyanotype Maison des Minéraux Crozon mercredi 29 juillet 2026.
Crozon
Atelier Cyanotype Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Réaliser des images créatives uniques avec la lumière !
Fais apparaître des images comme par magie ! A partir de feuilles, fleurs ou de petits objets, tu utiliseras la lumière pour révéler tes créations. Tu repartiras avec tes réalisations.
15€
2h
Enfant (7/12 ans)
Sur réservation au 02.98.27.19.73 .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Atelier Cyanotype Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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