Crozon

Atelier Cyanotype Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Réaliser des images créatives uniques avec la lumière !

Fais apparaître des images comme par magie ! A partir de feuilles, fleurs ou de petits objets, tu utiliseras la lumière pour révéler tes créations. Tu repartiras avec tes réalisations.

15€

2h

Enfant (7/12 ans)

Sur réservation au 02.98.27.19.73 .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Atelier Cyanotype Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime